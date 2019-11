Erlangen: Baustellencontainer aufgebrochen

Zum oben genannten Zeitraum brachen Unbekannte mehrere Baucontainer einer Baustelle am Autobahnkreuz Fürth-Erlangen der BAB 3 in Fahrtrichtung Würzburg auf. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Die Einbrecher entwendeten hochwertige Werkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro.

Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell