Baiersdorf: Raub auf Tankstelle - Pärchen als Zeugen gesucht

Der unbekannte Täter betrat gegen 19:00 Uhr die Tankstelle in der Erlanger Straße und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Das übergebene Geld packte der Täter in eine mitgeführte Stofftasche und flüchtete in Richtung Mörikestraße/Goethestraße.

Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen unter Hinzuziehung eines Polizeihubschraubers und eines Diensthundeführers blieben ohne Erfolg.

Täterbeschreibung:

Ca. 20 - 30 Jahre alt, ca. 185 cm groß, schlank, trug eine dunkle Kapuzenjacke der Marke Adidas mit weißen Streifen an den Armen und eine dunkle Jogginghose der Marke Adidas. Er führte einen grauen Stoffbeutel mit sich.

Die Kriminalpolizei in Erlangen hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie sucht hierbei dringend ein Pärchen, welches sich am 01.02.2020, kurz nach 19:00 Uhr an der Esso-Tankstelle in der Erlanger Straße in Baiersdorf befunden hat. Der Mann kaufte in der Tankstelle Zigarettenbedarf (Papers), die Frau wartete vor der Tankstelle. Das Paar wird als Zeugen gesucht.

Die beiden Personen werden gebeten, sich umgehend mit dem Kriminaldauerdienst, unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 in Verbindung zu setzen.

