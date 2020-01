Eine große Freude bereitete die Polizei Mittelfranken einem Hundebesitzer in Höchststadt an der Aisch: Nachdem seine erst 15 Woche alte Hundin "Bailey" vor der Silvester-Böllerei davon gelaufen war, suchte er die ganze Nacht über vergeblich. Am nächsten Morgen dann die schöne Nachricht: Die Polizei konnte Bailey in aller Frische ihrem Herrchen übergeben. Die Freude der beiden war riesig.

Silvester bedeutet für unseren vierbeinigen Freunde jede Menge Stress. Ein fränkisches Tierheim spricht sich zum Wohl der Tiere gegen die Silvester-Knallerei aus.

Hündin "Bailey" flüchtete vor Silvester-Feuerwerk

Wie viele Haustiere, geriet wohl auch der junge Australian Shepherd Welpe "Bailey" in der Silvesternacht in Panik. Vor lauter Angst lief die junge Hündin von zu Hause fort. Ihr Herrchen suchte sie die ganze Nacht - jedoch ohne Erfolg.

Am nächsten Morgen fiel einer Streife der Polizeiinspektion Höchststadt der verirrte Hund auf. Nach einigen Beruhigungsversuchen gelang es der Polizei den Hund seinem Herrchen zurück zu bringen.

Zum Abschluss gab es noch ein Foto mit dem Retter, der Hündin und ihrem Besitzer.