Der geplante Betrieb eines Swingerclubs in einem Gebäude am Forstacker in Röttenbach sorgt weiter für Schlagzeilen. So lösten am Samstagabend mehrere Polizeistreifen eine Swinger-Party in dem Etablissement auf. Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilt, war der Betreiber nicht im Besitz der er...