Polizei Erlangen findet über 20 Kilo Marihuana im Kofferraum

Mehr als 20 Kilogramm Marihuana haben Beamte

der Verkehrspolizeiinspektion Erlangen bei einer Auto-Kontrolle aufgespürt.



Die Beamten überprüften im Rahmen ihrer Streifentätigkeit auf der

Autobahn A3 kurz vor der Ausfahrt Frauenaurach einen aus Frankfurt kommenden PKW mit deutscher Zulassung. Die kontrollierten Insassen, ein 28-Jähriger mit Wohnsitz in Fürth und ein in Schwabach wohnhafter 34-jähriger waren zusammen auf dem Weg in Richtung Nürnberg.



Im Zuge der Kontrolle konnten die Beamten im Kofferraum 22 Kilogramm Marihuana

sicherstellen. Das Rauschgift war in großen grünen Plastiktüten verpackt, die normalerweise

für Gartenabfälle verwendet werden.



Tatverdächtiger versucht zu fliehen

Bei der anschließenden Festnahme der beiden Tatverdächtigen setzte sich der 28-

Jährige zu Wehr, riss sich los und flüchtete. Nach kurzem Fluchtversuch

konnte er jedoch festgenommen werden. Zusätzlich stellten die Beamten

fest, dass gegen den 34-jährigen Fahrzeuglenker noch ein Fahrverbot besteht.



Gegen die Tatverdächtigen ordnete der zuständige Richter am Amtsgericht Erlangen

die Untersuchungshaft an. Ihnen wird der Handel mit Betäubungsmitteln in nicht

geringer Menge, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

und Körperverletzung zur Last gelegt.





Abnehmer aus dem Großraum Nürnberg

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass das Marihuana aus Frankfurt am Main

stammt. Wer die eigentlichen Abnehmer sind, ist noch unklar. Es gibt jedoch Hinweise,

dass die Endabnehmer aus dem Großraum Nürnberg-Fürth-Erlangen stammen.



Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen übernahm die Gemeinsame Ermittlungsgruppe

Rauschgift Nordbayern des Bayerischen Landeskriminalamtes

und des Zollfahndungsamtes München unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft

Nürnberg-Fürth.