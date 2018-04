Playboy: Die Miss Mai kommt aus Franken

Wo hat die Miss Mai ihre Wurzeln?



Jeden Monat ist im Playboy ein neues Playmate zu sehen, so auch im Mai. Das besondere an der Miss Mai: Sie kommt aus Franken!Katerina Giannoglou ist 30 Jahre alt und hat Maße von 87-60-89 beim Playboy angegeben.Im Interview mit dem Playboy verrät sie, dass sie die Natur sehr liebt, da sie in ihrer HeimatWälder und Wiesen direkt vor der Haustür hatte. Früher unternahm Katerina Giannoglou mit der Familie viele Ausflüge, die sie sehr geprägt haben.Auch hat Katerina, wie ihr Name schon vermuten lässt, griechische Wurzeln. Ihre Eltern kommen aus Thourio im Osten Griechenland. Dort hat das Playmate viele Sommer verbracht und nennt deshalb Griechenland ihre zweite Heimat.Katerina hat bereits Erfahrungen vor der Kamera. Als Model hatte sie etwa Jobs in Mailand und spricht deshalb neben Deutsch und Griechisch auch Italienisch. Inzwischen wohnt das Playmate aber nicht mehr in Erlangen, sondern in Hamburg.Obwohl sie schon gemodelt hat, hat sich Katerina noch nie vor der Kamera ausgezogen. Doch sie zeigt sich selbstbewusst und hatte keine Hemmungen. Gegenüber dem Playboy gab sie an, dass sie zufrieden mit ihrem Körper sei.Bei den Männern achtet das Playmate eher darauf, welche Energie ausgestrahlt wird. Aussehen ist ihr weniger wichtig. Privat träumt Katerina davon, einmal eine kleine Pension mit einem Cafe auf den griechischen Inseln zu eröffnen.