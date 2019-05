Peter Maffay schwingt in Herzogenaurach den Golfschläger für den guten Zweck

"Ich bin kein versierter Golfspieler", wiegelte Peter Maffay gleich in seiner Begrüßungsrede ab. Trotzdem hielt ihn das nicht davon ab, für den guten Zweck zum Golfschläger zu greifen. Auf dem Platz in Herzogenaurach spielte der Tabaluga-Erfinder zur Saisoneröffnung der Gofus, der Vereinigung der Golf spielenden Fußballprofis, selbst mit. Unter dem Motto "Tabaluga meets Gofus" findet dort gestern und heute ein zweitägiges Eröffnungsfest statt, bei dem der Musiker anwesend war.

Maffay, der in diesem Jahr sein 50-jähriges Bühnenjubiläum feiern wird, ist Gründer einer Stiftung, die traumatisierten, benachteiligten, verwaisten und chronisch kranken Kindern Erlebnisferien auf dem Land möglich macht. "Die Kinder, die zu uns kommen, haben schreckliche Dinge erlebt. Sie haben keine Chance auf eine normale Entwicklung. Deshalb muss man ihnen eine kleine Hilfestellung geben, so dass sie zu einem neuen Selbstwertgefühl finden", erläuterte Maffay im Vorfeld in einer Pressemitteilung.

Nahe dem Starnberger See soll bald ein neues Zentrum entstehen, bei dem die sportliche Betätigung sowie Erfahrungen mit der Landwirtschaft im Vordergrund stehen sollen. "Mit eurer Hilfe ist das machbar", so Maffay, denn erklärtes Ziel der Gofus sei es, Geld für karitative Vorhaben zu sammeln. Gemeinsam mit prominenten Sportlern wie Christian Hochstätter oder Manfred Kaltz sowie Kindern des Golf-Clubs spielten sie in zwei Teams ein 6-Loch-Turnier für den guten Zweck: 15.000 Euro wird die Vereinigung für die neuen "Tabaluga Häuser" beisteuern.

In Maffays Team "Tabaluga" warenunter anderem die Welt- und Europameister Helmut und Erwin Kremer und die Erfinderin der Fernsehsendung "Schillerstraße", Maike Tatzig, mit dabei.