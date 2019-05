Peter Brosch führt den Adelsdorfer Seniorenbeirat

Das Gremium wurde Ende April gewählt und traf sich am Dienstagabend zu seiner konstituierenden Sitzung . Von dieser Erweiterung verspricht sich der Beirat eine wirksamere Arbeit durch bessere Aufgabenverteilung. Dazu sollen künftig themenbezogene kleine Arbeitsgruppen gebildet werden, die in jeder Sitzung über den Erfüllungsstand berichten und die volle Verantwortung für ihren Aufgabenbereich tragen. Der Seniorenbeirat will so erreichen, dass alle Mitglieder des Gremiums in die aktive Arbeit einbezogen werden.

Einen weiteren Schwerpunkt sieht der Beirat in der Verbesserung der Informationen, die künftig alle Senioren des Ortes erreichen sollen. Besondere Aufmerksamkeit will der Beirat künftig der Tätigkeit auf dem Vergnügungssektor schenken, um möglichst alle Senioren des Ortes zu erreichen. Dabei sei der Barrierefreiheit in den geplanten Veranstaltungsräumen noch größere Aufmerksamkeit zu schenken.

Bürgermeister Karsten Fischkal (FW) brachte seine Vorfreude auf die Zusammenarbeit zum Ausdruck und unterstützte die Absicht, einen Haushaltplan des Seniorenbeirates zur Grundlage der finanziellen Arbeit zu machen. Er versprach dem Beirat die größtmögliche finanzielle und ideelle Unterstützung durch den Gemeinderat.

Dem scheidenden Beiratsvorsitzenden Georg Hammer dankte der Bürgermeister für dessen geleistete Arbeit und wünschte dem neuen Leitungsgremium und seinem Vorsitzenden Peter Brosch viel Erfolg in seiner zukünftigen Arbeit. Broschs Stellvertreter sind Gabriele Kullmann und Margit Müller, Schriftführerin ist Regina Gutberlet. Weitere Mitglieder sind Brigitte Bloß, Georg Hammer, Christiane Kellermann, Thomas Staniewski, Helga Voss und Jutta Windmöller.