Perfekter Mix aus Shoppen und Musik

Zum 6. Mal wird in Neustadt Aisch die "Lange Kultur und Einkaufs-Nacht" gefeiert. Am Freitag, 6. Juli, ist durchgehend Programm angesagt - und das bis 24 Uhr. Auch die Läden in der Innenstadt haben durchgehend bis 24 Uhr geöffnet und warten mit vielen Überraschungen auf ihre Gäste. Die Veranstaltung läuft unter dem Titel "Neustadt leuchtet und swingt". Geboten wird Musik live auf vier Bühnen und auf den Straßen. Das Beste: Überall ist der Eintritt frei! Zudem lockt Einkaufsflair bis Mitternacht in den Geschäften in der Innenstadt.

Ein Punkt vom Rahmenprogramm freut Liebhaber alter Fahrzeuge: Jede Menge Oldtimer-Autos und Motorräder sind in der Bamberger Straße ausgestellt. Chice US-Straßenkreuzer finden die Fans in der Bahnhofstraße. Tanzvorführungen finden mit vielen Gruppen vor allen Bühnen statt. Auf der Bühne 1 in der Bahnhofstraße treten auf: "Forever Young", auf der Bühne 2 in der Wilhelmstraße spielen "Lickin´Stick", auf der Bühne 3 in der Würzburger Straße hören die Fans "The 4 Beats" und auf der Bühne 4 in der Bamberger Straße rocken "Monkey-Business".

Neustadt "leuchtet", das heißt, viele Straßen und das Rathaus sind farbig angestrahlt überall an den Bühnen sind weitere Auftritte von: Batukeros Space-Groove-Gang (Trommler) marschieren durch die Stadt, der Boogie Woogie Club ist dabei, die Sternchen und Sterne des Morgenlandes, die Tanzschule Wolf mit einer HipHop-Gruppe und Agilandos, die Zumba-Tanzgruppe und Martinas "Line Dancer". Unter anderem laden über 50 Firmen bis 24 Uhr zum Bummeln ein. "Für die Bereitstellung der Bühnen bedanken wir uns ganz herzlich bei allen Firmen, die durch ihren Beitrag diese Kultur- und Einkaufs-Nacht unterstützen", sagt Organisator Reinhard Wendel, er und sein Team auf viele Gäste freut. Anja Vorndran