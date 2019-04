Parents for Future demonstrieren in Herzogenaurach

Seit sechs Wochen gibt es in Herzogenaurach die Ortsgruppe "Parents for future". Jetzt sind erstmals die Eltern in Herzogenaurach auf die Straße gegangen, um für ihre Kinder und mit ihnen für den Schutz der Umwelt zu demonstrieren. Es waren zwar nur ungefähr 50 Schüler mit ihren Eltern und Großeltern da, aber sie waren auf alle Fälle laut und haben sich für ihr Anliegen stark gemacht.

Trotz Prüfungen auf der Straße

Wie wichtig das Thema Umweltschutz einigen Schülern ist, zeigt sich bei Nadine Holzhammer, die nächste Woche ihre Abitur-Prüfungen schreibt. "24 Stunden am Tag kann ich eh nicht lernen. Da kann ich mir schon zwei Stunden für die Demo nehmen. Und wer macht es denn sonst?", sagt die Schülerin vor dem Jugendhaus Rabatz. Von dort aus soll es dann mit lauter Musik und Umweltschutz-Parolen zum Marktplatz gehen.

"Ich finde es traurig, dass nur so wenig Leute gekommen sind. Das Thema ist wichtig und betrifft uns alle", meint die Schülerin, während sie neben ihrer Freundin herläuft, die ihr Rad schiebt. Die nickt zustimmend und sagt: "Das seh ' ich genauso. Ich will nicht nur etwas für meine Bildung tun, sondern auch für meine Zukunft, dass ich überhaupt leben kann."

Selbst aktiv werden

Thilo Schaufler, der die Bewegung in Herzogenaurach ins Rollen brachte, steht auf dem Rand des Brunnens, der noch mit Ostereiern geschmückt ist, sagt: "Wir brauchen eure Unterstützung und aktive Mitgestaltung, damit sich endlich etwas ändert."

So fordert er weiter, dass die aktuell festgelegten Ziele seitens der Politik endlich eingehalten werden oder eine -Steuer eingeführt wird. "Es ist wichtig, dass wir auf die Straße gehen und nicht damit aufhören. Bleibt dran, bleibt hartnäckig!"

Der 21-Jährige hat seit 2015 sein Abitur. "Dann habe ich überlegt, was ich studieren könnte und mich für Energietechnik entschieden. Ich dachte mir, dass ich damit etwas bewirken kann", erzählt Schaufler. Von den Fridays-for-Future-Demos habe er als erstes im Radio gehört. "Meine erste war dann in Berlin bei der Kohlemission." Daraufhin habe er sich mit den Erlanger Demonstranten ausgetauscht und dann die erste Aktion in Herzogenaurach gestartet. "Ich will meine Zeit nicht vergeuden. Ich will jetzt etwas machen, denn das betrifft alle", sagt der Student.

Aktiv werden und sich engagieren

David Komann, stellvertretender Vorsitzender der SPD Herzogenaurach, nimmt ebenfalls an der Demonstration teil und findet sie wichtig. "Politik und Demonstrationen schließen sich nicht gegenseitig aus. Ihr könnt in der Politik aktiv sein und hier zeigt ihr, wofür ihr steht." Er appelliert außerdem an die Kinder und Jugendlichen, sich weiterhin zu engagieren. Astrid Holzammer vertritt die Herzogenauracher Ortsgruppe der Parents for Future. "Wir unterstützen euch in eurem wirklich großen Einsatz für den konsequenten und längst überfälligen Klimaschutz in Deutschland und weltweit", sagt sie zu den vielen Kindern und Jugendlichen.

Den Eltern sei auch wichtig, dass sie wegen ihrer Protestaktionen keinen Ärger mit Behörden und Schule bekommen. Deshalb haben die Parents einen Brief an alle deutschen Schulen geschickt, in dem sie die Lehrer um Unterstützung bitten, erklärt Holzammer. "Wir müssen unseren Kindern zeigen, dass sie nicht alleine sind und wir sie bei ihren Aktionen unterstützen."