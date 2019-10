Olympia an der Aurach: Das stellt sich "Die Partei" vor

Den ersten Coup hat der neue Ortsverband der Partei "Die Partei" schon gelandet, ein weiterer soll folgen: Mit Steffen Moroskow wird ein eigener Bürgermeister-Kandidat ins Rennen geschickt. Und eine Stadtratsliste soll folgen.

Freilich hat die Satire-Partei noch viele weitere Coups im Gepäck. Witzig sind sie vielleicht allemal, je nach Betrachtungsweise, aber auch abgehoben - eben so, wie es diese Gruppierung gern hat. Trotzdem erstaunlich: Auch eine Handvoll durchaus ernstzunehmender Vorschläge hat Gabi Bitter ausgearbeitet. Sie belegt den Spitzenplatz auf der Liste und macht auch die Pressearbeit.

Jetzt aber ist erstmal der Bürgermeister-Kandidat an der Reihe: Steffen Moroskow, genannt der "Boder". Der 35-Jährige ist selbstständiger Friseurmeister und Colorist und will "mehr Farbe in die politische Landschaft, mehr Leben in die Innenstadt bringen und eine Unterstützung der Lokalpolitik sein." So heißt es in seiner Beschreibung. Außerdem ist er überzeugt: "Wer kennt die Bürger und deren Sorgen besser als ein Friseur?!"

Seilbahn oder Airbus

Zwischen witzig und abgehoben bewegen sich seine Vorstellungen. Zu den Grundsätzen seines Programms zählt laut Pressemitteilung: "German no? More international!" Das soll erreicht werden, indem Olympia 2040 nach Herzo geholt wird, wo die Hauptausrüster eh schon sind. Und dem Verkehrskollaps will "Die Partei" damit begegnen, dass statt der geplanten Stadt-Umland-Bahn eine regelmäßige Airbus-Anbindung oder alternativ eine Seilbahnverbindung in Vororte wie Erlangen führt. Und nach Nürnberg ein Pendler-Zeppelin, zum dortigen Zeppelinfeld.

Freilich wird im Programm auch auf durchaus Ernstgemeintes hingewiesen. Eine autofreie Fußgängerzone ist gewünscht, ebenso ein kostenloser Stadtbus. Und was die Verbindung nach Erlangen angeht: Hier bevorzugt die "Partei" anstelle der Stadt-Umland-Bahn eine Reaktivierung der Aurachtalbahn. Und es gibt da noch eine entscheidende Aussage, die die augenblickliche Debatte in Herzogenaurach betrifft: Es wird ein Rathaus-Neubau abgelehnt. Stattdessen wäre ein Bürgercafé im Schlossgraben denkbar. Und, damit das Programm nicht doch viel zu ernst wird, dort noch ein Skatepark und ein "Laufhaus" - was immer auch darunter gemeint ist. Eine autofreie Fußgängerzone möchte man übrigens durch einen versenkbaren Turmspringer zur temporären Blockade am Fehnturm schaffen. Noch eine, vielleicht auch witzige, immerhin aber skurrile Idee: "Außerdem soll die Aurachstadt endlich sicherer Hafen werden - mit einer Abzweigung des Main-Donaukanals bis mindestens Schaeffler oder Eichelmühlgasse."

Liste Was nützt ein eigener Bürgermeister-Kandidat, wenn er keine Liste hat, die ihm den Rücken stärkt. Deshalb will "Die Partei" auch eine eigene Liste für die Stadtratswahl aufstellen. Laut Pressemitteilung wird Moroskow demnächst "sein sehr gutes, optisch junges und vor allem sportliches Team" für den Stadtrat vorstellen. Vereint seien darin Skateboard, Radfahren, Laufen, Golf, Ballett, Trinksport. Sogar ein bekannter ehemaliger Herzogenauracher Fußballprofi soll unter den Kandidaten sein. Das Alter der bisher gefundenen Kandidaten soll zwischen 25 und 45 Jahren sein.

Spitzenplatz Den nimmt Gabi Bitter ein. Die 57-Jährige hat den Ortsverband der Partei vor etwa einem Jahr gegründet - mit Unterstützung des Bundesvorsitzenden und Europaabgeordneten Martin Sonneborn, der auch ehemaliger Chefredakteur des Satiremagazins Titanic ist.

Voraussetzung Um zur Kommunalwahl zugelassen zu werden, benötigt die Liste 190 Unterschriften. Diese müssen ab Mitte Dezember im Rathaus geleistet werden.

Name "Die Partei" (2004 von Titanic-Redakteuren gegründet) bezeichnet sich als Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative.