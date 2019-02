Ohne Ehrenamt geht es nicht

Ein Fußballspiel ohne jemanden, der Getränke verkauft und die Würstchen auf dem Grill umdreht? Ein Gartenbauverein ohne den Vorsitzenden, der die Fahrten nach Österreich und Italien organisiert?

Alles kaum vorstellbar. Doch für diese und noch viel mehr vielfältige Tätigkeiten braucht es Ehrenamtliche. In den vergangenen Jahren wurden die Ansprüche an die Freiwilligen immer höher. Zunehmend stellte die Politik Regeln auf, die für Ehrenamtliche nur schwer umsetzbar sind.

Für viel Aufregung sorgte da zuletzt die neue Datenschutzgrundverordnung. "Das Ehrenamt hat sich so verändert", sagt Nora Lehnerer. Sie ist Vorsitzende des Mütter- und Familientreffs Erlangen, selbst Ehrenamtliche, und diskutierte am Dienstagvormittag im Landratsamt Erlangen-Höchstadt mit Vertretern aus der Politik. Herzogenaurachs Bürgermeister German Hacker (SPD) sieht auch gesellschaftliche Veränderungen verantwortlich dafür, dass immer weniger Menschen ein Ehrenamt ausführen wollen.

Die Menschen hätten weniger Zeit: Arbeit und ein großes Angebot an Freizeitaktivitäten seien unter anderem die Ursachen. Auch Höchstadts Zweiter Bürgermeister Günter Schulz (SPD) war sich da mit seinen Kollegen einig: "Es ist nicht mehr einfach, in verantwortlichen Positionen jemanden zu finden."

Um mehr für Ehrenamtliche zu tun, gehen im Jahr 2019 die Stadt Erlangen und der Landkreis gemeinsame Wege. "Die Ehrenamtlichen brauchen unsere aktive Unterstützung", stellt Landrat Alexander Tritthart (CSU) fest.

Rund um den Verein

"Ehrenamt qualifizieren" heißt das Projekt, das die Freiwilligen bei alltäglichen Vereinsarbeiten unterstützen und ihnen neuen Input geben soll.

In Workshops und Seminaren sind die Themen Vorstands-Vereinsarbeit, Rechtsfragen, Freiwilligenmanagement, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Allgemeines Themen, damit sie den hohen Anforderungen gewachsen sind. Die Kurse sind aber prinzipiell für alle Interessierten gedacht und finden in Zusammenarbeit mit den Volkshochschulen Höchstadt, Herzogenaurach, Erlangen und Eckental statt.

Jahresprogramm liegt aus

Für Ehrenamtliche sind die Kurse, die ab März starten, kostenlos. Das Jahresprogramm liegt in den Volkshochschulen aus und ist auch auf den Internetwebsites zu finden.

Im ersten Seminar "Rechtssicher in der Vorstandschaft - was ein Verein wissen muss" wird Malte Jörg Uffeln, Bürgermeister von Steinau an der Straße, Risiken und rechtliche Fragen erklären und Informationen zur Vereinshaftung und Vereinssatzung geben.

Wichtig, so der Leiter der VHS Erlangen, Markus Bassenhorst, sei vor allem auch die Qualität der Vorträge, damit all die freiwilligen Aufgaben auch in Zukunft gemeistert werden können.