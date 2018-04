Nussel folgt Nussel nach: Das Kommando bleibt in der Familie

"Nach 30 Jahren darf man aufhören", sagte Walter Nussel bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Burgstall am Samstag im Feuerwehrhaus. Dort wurden im Beisein von Bürgermeister German Hacker, der als Wahlleiter fungierte, die Vorstandschaft und die Kommandanten neu gewählt.

Der Landtagsabgeordnete und oberste Entbürokratisierer im Freistaat gab seit 1988 als Erster Kommandant den Ton an und brachte zusammen mit dem Ersten Vorsitzenden Jürgen Hoffmann, der einstimmig im Amt bestätigt wurde, viel auf den Weg. Jetzt legte Nussel das Amt in jüngere Hände - aber es bleibt in der Familie. Denn Nussels Sohn Daniel wurde mit überwältigender Mehrheit zum Nachfolger bestimmt.

Zum Dank gab es für den scheidenden Kommandanten eine Collage mit einem Stück Feuerwehrschlauch nebst Anschlüssen. Außerdem befindet sich darauf auch ein Bild des jetzigen Politikers aus dem Jahr 1988, in dem er zum ersten Mal zum Chef der Truppe gewählt wurde.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Jürgen Hoffmann hielt Walter Nussel seinen Rückblick. 146 Mark befanden sich damals in der Kasse der Wehr. Heute ist sie überaus gut gefüllt. Es gab keine Fahne, keinen Kanal, keine Wasserleitung und natürlich auch kein Fahrzeug. Ein erstes Fest wurde 1989 mit der Hydranteneinweihung gefeiert. 1996 wurde mit dem Bau des Feuerwehrhauses begonnen, wobei mit 198 000 Mark der Kostenvoranschlag deutlich unterschritten wurde. Es folgten eine zweite Fahne, die erste Kirchweih 1998 und das erste Feuerwehrauto.

Nussels Dank ging an Jürgen Hoffmann, der Verein und Truppe zusammen mit ihm zusammengehalten habe. Nussel will in der Wehr noch Gruppenführer bleiben und seine letzte Feuerwehr-Übung in St. Johann, einem Ortsteil der Partnerstadt Wolfsberg, leiten. Wichtig ist für ihn auch, dass sich die Burgstaller mit ihrer Wehr identifizieren. "Wir dürfen stolz auf Burgstall sein." Erinnert wurde noch daran, dass die Burgstaller Wehr heuer ihren 140. Geburtstag feiert. Gunda und Robert Deutinger sollen dann zu Ehrenmitgliedern ernannt werden.

Bei der Kommandantenwahl vereinigte Daniel Nussel 17 von 19 Aktivenstimmen auf sich, zwei waren ungültig. Sein Stellvertreter ist Hans Gebhardt. lh