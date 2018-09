Noch hängen in den Chemieräumen in Herzogenaurach die Kabel aus der Wand

Fast ein bisschen nostalgisch wurde Landrat Alexander Tritthart (CSU)bei der Besichtigung der Chemieräume am Gymnasium Herzogenaurach, die gerade umgebaut und saniert werden: "In diesen Räumen habe ich als Schüler schon gesessen. Ich finde, der Umbau ist ein tolles Beispiel dafür, dass der Landkreis echt in Bildung investiert und seine Schulen auf den neuesten Stand bringt", sagte Tritthart.

Lehrplan umgestellt

Wo aktuell noch Baustaub, Kabelstränge und Lüftungsrohre vorherrschen, sollen ab Ende der Winterferien die Vorbereitungs-, Aufbewahrungs- und Unterrichtsräume für Chemie in neuem Glanz erstrahlen, teilt das Landratsamt mit. "Wir haben den Lehrplan solange umgestellt. Organische Chemie können wir auch im Klassenzimmer unterrichten. Unsere Chemiker sind da flexibel", sagt Schulleiter Norbert Schell. Ein Bauwerk sei wie ein handgemachter Schuh: "Hier zwickt etwas, da ist etwas zu weit und alles muss angepasst werden. Aber am Ende passt alles", sagt Architekt Burkhardt Niepelt.

Die Maßnahme sei lange geplant gewesen. 2017 hat der Kreistag den Umbau beschlossen. Im Juni 2018 bekam der Landkreis grünes Licht von der Schulaufsichtsbehörde für das 760 000 Euro schwere Projekt. Der Freistaat Bayern fördert 45 Prozent davon, das entspricht 314 000 Euro.

Der Landkreis zahlt 444 000 Euro. Die Chemieräume werden bis zum Rohbau entkernt, modernisiert und nach neuesten Sicherheitsanforderungen angeordnet.

Architekt Burkhardt Niepelt sieht die Herausforderung vor allem in der Haustechnik. "Es ist schwer, Handwerker herzubekommen. Sanitäranlagen, Lüftung und Heizung mussten wir sogar zweimal ausschreiben", berichtet er.

Auch vor Überraschungen sei man beim Umbau nie gefeit. So sollte sich der Abwasserkanal laut Plan in einem Meter Tiefe befinden. Beim Graben stellten die Arbeiter jedoch fest, dass der Kanal 2,30 Meter tief liegt. "Das muss man dann noch vermauern. Es wird aufwändiger und teurer, wir suchen aber nach einer guten Lösung, die nur geringfügig teurer ist", sagt Architekt Niepelt.

Kreisbaumeister Thomas Lux ist dennoch zufrieden mit den voranschreitenden Bauarbeiten: "Wir haben gute Preise erzielt, das ist sehr erfreulich. Anpassungen sind immer notwendig. Es muss alles ordentlich dokumentiert und nachgewiesen sein. Die Maßnahme wird eine wesentliche Verbesserung", sagt er und deutet auf die Pläne, die am Fenster hängen. Schulleiter Norbert Schell freut sich schon jetzt auf die neuen Räume. "Hier ist alles sehr ordentlich und schön, ich habe schon ganz andere Schulräume gesehen", sagte er und bedankte sich für die gute Zusammenarbeit mit Landkreis, Planern und Architekten.