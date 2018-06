Neun Steigerwald-Gemeinden stellen sich gemeinsam ihren Herausforderungen

Landwirtschaft stärken



Die Allianz " Franken 3" ist der landkreis- und bezirksübergreifende Zusammenschluss von neun Kommunen in der Region südlicher Steigerwald. Die studierte Geografin wurde für drei Jahre zur ILE-Managerin (Integrierte ländliche Entwicklung) mit Geschäftsstelle im Scheinfelder Rathaus bestellt.Wie Kalek in der Sitzung darstellte, sehen sich die Kommunen auf dem Land aktuell mit großen Herausforderungen, neuen und komplexen Aufgaben konfrontiert.Es gelte, den demografischen Wandel mit Überalterung, Schrumpfung und Abwanderungstendenzen, den Strukturwandel in der Landwirtschaft , die Nutzung von leerstehender Bausubstanz, den Funktionsverlust von Ortskernen und die Sicherung von Arbeitsplätzen zu bewältigen.Die Allianz-Gemeinden Burghaslach, Geiselwind, Langenfeld, Markt Bibart, Taschendorf, Oberscheinfeld, die Stadt Scheinfeld, Sugenheim und die Stadt Schlüsselfeld erhoffen sich aus dem Zusammenschluss Synergieeffekte. Nach Gründung der Allianz wurde unter Beteiligung von Kommunen und ausgewählten Experten ein integriertes ländliches Entwicklungskonzept erarbeitet, das die Grundlage der interkommunalen Zusammenarbeit bildet.Jennifer Kaleks Aufgabe als Managerin ist die Initiierung, Koordination und Begleitung von Projekten sowie die Akquise von Fördermitteln. Die Bürgermeister der neun Allianzgemeinden, Jennifer Kalek und Mitarbeiter des Amts für ländliche Entwicklung haben sich vor einigen Wochen zu einem Auftaktseminar in Klosterlangheim zusammengefunden. Ziel war es, aus 180 Vorschlägen des ILE-Konzepts erste Projekte auszuwählen und Schritte für die Umsetzung festzulegen.Als Fazit stand an erster Stelle ein Kernwegekonzept. Das im Allianzgebiet vorhandene Wegenetz sei auf die Landwirtschaft ausgerichtet, aber nicht mehr zeitgemäß. Handlungsbedarf sahen die Allianzmitglieder in der Anpassung an heutige Produktionsbedingungen, um die Landwirtschaft auch zukünftig auf einem hohen Leistungsniveau zu erhalten und die Pflege der Kulturlandschaft zu gewährleisten. Flankierend sollen bei der Konzeption die Belange des Tourismus und des Hochwasserrückhalts Berücksichtigung finden. Weitere Projekte könnten die Innenentwicklung der Gemeinden mit einem Flächen- und Leerstandsmanagement, gemeinschaftliche Anschaffungen oder Öko-Konten für Ausgleichsflächen sein.Darüber hinaus bleibt die Kommunale Allianz "Drei-Franken-Eck", ein Zusammenschluss der Kommunen Geiselwind, Burghaslach und Schlüsselfeld bestehen.