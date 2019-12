Neues Rathaus von Uehlfeld nimmt Gestalt an

Der Rathausneubau in Uehlfeld nimmt Gestalt an. Die Mauern stehen bereits, seit letzter Woche wird der Innenraum des neuen Gebäudes auch nicht mehr nass. "Es wurde bis in die Nacht gearbeitet", berichtet Bürgermeister Werner Stöcker (CSU). Der hintere Gebäudeteil hat nun ein Dach.

Die Verwaltung zieht um

Im nächsten Schritt kommen Ziegel auf das Dach und Fenster und Türen werden in die Mauern eingesetzt. "Wir hoffen, dass wir Ende des nächsten Jahres von vorne nach hinten umziehen können", erklärt Stöcker.

Die Verwaltung, die aktuell noch im vorderen Teil des Rathauses arbeitet, zieht in den neu gebauten Trakt um. Dann wird das vordere Verwaltungsgebäude saniert. Im neuen Teil soll später einmal unter anderem auch der Sitzungssaal sein.