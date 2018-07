Neues Landratsamt Erlangen-Höchstadt ist eingeweiht

Daten zum neuen Landratsamt Erlangen-Höchstadt:

Mit einem Festakt wurde am Freitag das neue Landratsamt des Landkreises Erlangen-Höchstadt eingeweiht. Alles, was in der Region politisch Rang und Namen hat, ist gekommen."Es ist ein Tag der Freude für den Landkreis Erlangen-Höchstadt und auch ein bisschen für die Stadt Erlangen ", sagte Landrat Alexander Tritthart ( CSU ). Er erinnerte an die frühere Situation, als viele Büros über die Stadt verteilt waren. Nun sei man in einem Haus vereint. "Nach zwei Wochen kann man schon eines feststellen: Diese Gemeinschaft trägt Früchte", so Tritthart. Er dankte allen seinen Mitarbeitern, besonders dem Kreisbaumeister Thomas Lux und dessen Hochbauteam. Tritthart zeigte sich stolz auf die Tatsache, dass man den Kostenrahmen mit 39, 24 Millionen Euro "konsequent" eingehalten habe. Zudem sei ein "perfekter Umzug" des Amts gelungen.In einer eineinhalbminütigen, aufgezeichneten Videobotschaft, die per Beamer an die Wand projiziert wurde, richtete Ministerpräsident Markus Söder (CSU) einige Worte an die rund 230 Gäste im Atrium des kleeblattförmigen Neubaus.Söder gratulierte zum gelungenen Neubau. Der Landkreis Erlangen-Höchstadt sei "einer der besten Landkreise Bayerns", so Söder. Die Ausgaben für das neue Amt hätten sich voll und ganz gelohnt. Der Kreis stehe finanziell sehr gut da. "Eigentlich könntet ihr uns etwas abgeben", sagte er scherzhaft."Ich mache das live", merkte der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) an, als er nach Söders Videobotschaft am Rednerpult stand.Herrmann war einst selbst Angestellter des Landkreises. "Es ist nie schlecht, wenn ein Innenminister einmal in einem Landratsamt tätig war", so Herrmann. Dadurch verliere man nie den Blick auf die Realität der kommunalen Basis.Aus der längeren Standortdiskussion für den Landratsamtsneubau habe er sich bewusst herausgehalten. Er habe damals geahnt: "Wenn einer aus der Stadt was dazu sagt, wird's nur schlimmer", so Herrmann, der seinen Landtagsstimmkreis in Erlangen-Stadt hat. Er kenne das "Selbstbewusstsein aller Teile dieses Landkreises".Dem Landkreis sei "eines der modernsten Verwaltungsgebäude Bayerns" gelungen, sagte der Innenminister. Als er vor 30 Jahren im Verwaltungsbau am Schlossplatz arbeitete, sei ihm schon aufgefallen, dass die Büros "schon damals den üblichen Arbeitsstandards nicht entsprochen haben". Umso besser seien die Bedingungen jetzt im funkelnden Neubau.Nachdem Andreas Marth vom Architekturbüro "Alles wird gut" aus Wien einen kleeblattförmigen, symbolischen Schlüssel an den Landrat übergeben hatte, wurde das Gebäude von mehreren Geistlichen gesegnet. Danach wurde vom Landrat zusammen mit den Altlandräten Eberhard Irlinger SPD ), Franz Krug (CSU) und dem Innenminister eine große Torte angeschnitten - natürlich kleeblattförmig, so wie der Neubau.- Kosten: 39,24 Millionen Euro- 370 Mitarbeiter arbeiten in dem Neubau- Architektenwettbewerb im Jahr 2010- der Beschluss wurde im Kreistag am 30. April 2014 gefasst.- Erster Spatenstich: 22. Mai 2015- Richtfest: 07.10. 2016