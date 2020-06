Neuer OP hilft in Coronazeiten

Fredy Lozano aus Cajamarca, der peruanischen Partnergemeinde der katholischen Pfarrei Herzogenaurach, ist Apotheker und der Gesundheitsbeauftragte des Vereins "José Dammert" in Bambamarca. Er trägt die Verantwortung für das Gesundheitszentrum mit dem neuen Operationssaal, der im Februar 2020 fertig gestellt wurde. Dieser auch mit Spenden aus Herzogenaurach und Umgebung finanzierte OP-Saal ist der erste und einzige für die gesamte Provinz mit ihren 110 000 Einwohnern, berichtet der Herzogenauracher Perufreund Hans Meister. Er sei unverzichtbar, da vorher viele Schwerkranke auf dem fünfstündigen Transport ins Regionalkrankenhaus nach Cajamarca starben.

Hospital musste schließen

In einer Mail an Hans Meister schrieb Fredy Lozano kürzlich: "In Bambamarca infizierten sich dank der konsequenten Überwachung durch die Dorfverantwortlichen der Rondas bisher nur 36 Personen mit Corona. Zwei von ihnen waren Ärzte des staatlichen Hospitals, das darauf hin für drei Wochen schloss, weil das gesamte Personal in Quarantäne gehen musste." Zum Glück sei kurz vorher der neue Operationssaal fertig geworden, sodass das Gesundheitszentrum die Kranken versorgen konnte. "Letzte Woche hatten wir hier sieben Geburten. "

Er berichtet von den strikten Corona-Sicherheitsvorkehrungen: "Wir erleben ein noch nie dagewesenes Szenario. Täglich müssen wir unsere ganze Klinik desinfizieren. Alle medizinischen Produkte sind furchtbar teuer geworden und fast nirgends mehr aufzutreiben. Das trifft natürlich die Armen am härtesten."

Viele Spender haben geholfen

Aus ganzem Herzen bedankt sich sich Lozano im Namen der Kranken bei allen, die zur Verwirklichung dieses Projektes beigetragen haben. Das sind vorne weg die Erzdiözese Bamberg mit einer Spende über 35 000 Euro, der Lionsclub Herzogenaurach mit 8000 Euro, CharityCat der Firma Puma mit 11 000 Euro, die Pfarrei St. Martin in Dortmund mit 8000 Euro und zahlreiche Einzelspender aus dem Umkreis.

Die Menschen in Peru kämpfen derweil verzweifelt gegen Corona an. Schon in der zehnten Woche lebt das Land nun mit Ausgangssperren. Das trifft am schlimmsten die Hälfte der Bevölkerung, die sich als kleine Straßenhändler, Wander- und Gelegenheitsarbeiter oder sonst ohne eine feste Anstellung von Tag zu Tag durchs Leben schlagen. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag dürfen nur Männer für dringende Besorgungen bis 17 Uhr auf die Straße. Dienstag, Donnerstag und Samstag dürfen nur Frauen in dieser Zeit das Haus verlassen. Sonntags und ab 17 Uhr ist für alle gesperrt.

Strenge Regeln zeigen Wirkung

Diese strengen Maßnahmen zeigen durchaus ihre Wirkung, denn bis heute gibt es "nur" etwa 75 000 registrierte Infizierte und etwa 2000 Tote. Die Dunkelziffer ist jedoch unbekannt, da nur ein Teil der Peruaner krankenversichert ist und die Landbevölkerung laut Hans Meister sowieso kaum beachtet wird. Deshalb sind als Hotspots die Großstädte an der Küste (Lima, Chiclayo, Piura, Trujillo) ausgemacht. Ohne jegliche Versorgung sei hingegen die indigene Bevölkerung des Urwalds.

Perufreunde erleichtert

Immerhin in Bambamarca ist die Gesundheitsversorgung nun besser aufgestellt. Der Förderkreis Cjamarca bangte fast zwei Jahre lang, ob die Finanzierung gelingen würde. "Und siehe da - schneller als erwartet gelang es uns. Der OP wird gerade jetzt in der Coronakrise dringend gebraucht", ist Meister erleichtert.