Neue Schulleiterin in Aurachtal

An der Grundschule weht ein frischer neuer Wind. Das Schiff Grundschule Aurachtal hat am Donnerstag offiziell eine neue Kapitänin bekommen Maria Maibom übernahm das Ruder von Alfred Sammetinger.

Nun ist es amtlich: Maria Maibom ist die neue Schulleiterin der Grundschule Aurachtal. Der Einladung zur Einführungsfeier sind zahlreiche Gäste gefolgt von Politik, Kirche und aus dem Kreise der Kollegen.

Maria Maibom war 1994 als Lehramtsanwärterin und seit 2002 als Lehrkraft in der Grundschule Aurachtal tätig. Sie unterrichtete alle Jahrgangsstufen von der ersten bis zur vierten Klasse. Maibom war tätig als Praktikums- und Betreuungslehrkraft. Schulamtsdirektorin Ursula Stach sagte, sie hätte gerne jedes Jahr eine Leistungsprämie an Maria Maibom verliehen.

Herzenswünsche

Pfarrer Peter Söder von der evangelischen Kirche sprach als Kollege und Träger des Hortes einen Segenswusch aus. Für gute Stimmung sorgten die Schüler der Grundschule. Sie sangen von einem Boot und von der neuen Kapitänin. Die Klassensprecher übergaben gute Wünsche in Form eines Herzens.

Die Kollegen trugen mit viel Humor ein Schulleiter-Abc vor. Das reichte von A für Ausdauer über G für Gelassenheit bis Z für Zeit für sich. Anja Kress vom Elternbeirat übergab eine Schultüte mit nützlichen Dingen für den Schulalltag als Schulleiterin, wie zum Beispiel Brillenputztücher für den besseren Durchblick oder eine Zitrone, denn bekanntlich macht sauer ja lustig.

Maria Maibom bedankte sich herzlich bei ihren Kollegen und insbesondere bei Susanne Schoß, der stellvertretenden Schulleiterin, für die gelungene Feier.

Näher an die Natur

Maria Maibom übernimmt ein gutes und intaktes Boot. Jetzt wird das Boot in neue Gewässer segeln. Die Grundschule Aurachtal wird an dem Projekt Umweltschule in Europa/Internationale Nachhaltigkeitsschule teilnehmen. Die neue Chefin Maria Maibom hat sich zum Ziel gesetzt, die Schüler näher an die Natur zubringen. Die Schule hat schon einen Schulwald, ein Bauwagen soll noch bald hinzukommen. Hier können die Schüler mit der Natur und von der Natur lernen. Mit Hilfe der Gemeinde Aurachtal soll die Schule zusätzlich eine Wiese als Insektenstandort erhalten.

Wie es im Lied vorkam, die die Schüler sangen, heißt es jetzt "Leinen los, Schiff ahoi. "