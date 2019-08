Neubau stellt Kirche in den Schatten

Für Unruhe sorgt im Erlanger Stadtteil Kriegenbrunn ein Bauvorhaben in unmittelbarer Nähe der Kirche St. Johannes der Täufer. Die Proportionen des Neubaus passen nicht so recht zum mittelalterlichen Kirchenbau. Außerdem wurde die Stellungnahme des Landesdenkmalrats für den Bau an einer sensiblen Stelle im Ortskern nicht eingeholt, monieren Kritiker.

Auf einem Areal östlich der Kirche, Bruckweiherstraße 6, entstand vermutlich durch Erbteilung um 1750 ein Wohnstallhaus als Taglöhnerhaus. Die zweizonige und zweireihige ursprüngliche Scheune mußte 1910 einem Neubau weichen. Das Wohnhaus steht direkt an der Straße wie es häufig üblich ist.

Geplant ist nun, ein Fünffamilienwohnhaus mit hohem Satteldach auf dem Areal zu errichten. Dazu soll die dreiseitige Hofanlage abgebrochen werden. Im Gegensatz zur derzeitigen Anordnung, soll das neue Wohngebäude aber nicht mehr an der Straße liegen, sondern an die Kirchenmauer und damit auch an die Kirche heranrücken. Diese Kirche ist der einzige Sakralbau im Stadtgebiet von Erlangen, der als Dorfkirche bezeichnet werden kann.

Der massive Chorturm wurde vermutlich im 14. Jahrhundert errichtet, das Langhaus dürfte dem 15. Jahrhundert angehören. Größere Reparaturen waren vor allem nach dem dreißigjährigen Krieg nötig, dazu kommen noch weitere Baumaßnahmen in mehreren Jahrhunderten.

Der dreigeschossige, quadratische Turm mit einem spitzen, pyramidenförmigen Dach birgt im Untergeschoß auf einer Sandsteinmensa einen kleinen Flügelaltar mit einer Mutter-Anna-Selbdritt aus der Zeit um 1500. Erhalten hat sich auch das Chorgestühl aus dem 16. Jahrhundert. Das Langhaus steht in Flucht mit dem Turm und wird von einer flachen Bretterdecke überwölbt. Belichtet wird das Langhaus durch drei schmale Fenster.

Erhalten haben sich an den Langhauswänden Malereien aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, mehrere Heilige, eine Muttergottes im Strahlenkranz und eine Kreuzigungsszene. Eine schmucklose Westempore vervollständigt die Ausstattung. Erhalten hat sich auch ein Teil Kirchhofbefestigung.

Die niedrigen Proportionen des Kirchturms werden von dem neuen Gebäude deutlich in den Schatten gestellt. Durch die Kubatur und die Firsthöhe des geplanten Gebäudes wird das optische und kunstgeschichtliche Erscheinungsbild der Kirche stark beeinträchtigt.

Dennoch brachte die Stadt Erlangen das Bauvorhaben auf den Weg, ohne die Stellungnahme des Landesdenkmalrats abzuwarten, was bei einem Bauvorhaben an einer derart sensiblen Stelle unabdingbar ist.