Update 02.02.2020: Fahndung nach Adidas-Räuber läuft auf Hochtouren

Nach dem bewaffneten Raubüberfall in Baiersdorf ist der Täter am Sonntag (02.02.2020) noch nicht gefasst. Mit Hubschrauber und Hunden hatte die Polizei nach dem Überfall auf die Tankstelle am Samstagabend (01.02.2020) nach dem Täter gefahndet - bisher ohne Erfolg.

Nun hat sich die Polizei mit einer Täterbeschreibung an die Bevölkerung gewandt. So sah der bewaffnete Räuber aus:

Alter: circa 20 bis 30 Jahre

Statur: 185 cm groß, schlank

Kleidung: trug eine dunkle Kapuzenjacke (Adidas) mit weißen Streifen an den Armen und eine dunkle Jogginghose (ebenfalls Adidas)

Er hatte einen grauen Stoffbeutel dabei

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Erstmeldung: Maskierter Räuber flüchtet zu Fuß

Am Samstagabend hat ein Unbekannter eine Tankstelle in Baiersdorf überfallen. Der Mann war Angaben der Polizei zufolge bewaffnet. Unter vorgehaltener Waffe bedrohte gegen 19 Uhr Tankstellenangestellte und forderte Geld.

Überfall in Baiersdorf: Suche nach bewaffnetem Täter läuft

Anschließend flüchtete der Mann zu Fuß, wie die dpa berichtet. Zunächst fahndete die Polizei mit Hunden und einem Helikopter nach dem flüchtigen Unbekannten. Bislang blieb die Suche erfolglos.

Die Polizei hat noch keine Täterbeschreibung veröffentlicht (Stand: 22.00 Uhr, Samstagabend).

