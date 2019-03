Muttersprachler tragen Buchtexte auf Englisch vor

Im Zug der Dr.-Seuss-Day-Event-Vorlesetage und der Einweihung des neuen bilingualen Leseförderzimmers gab es eine große Vorleseparty in englischer Sprache an der Schule. Die Cunz-Reyther-Schule in Niederndorf wurde 2015 ausgesucht, um bei dem Pilotprojekt " Lernen in zwei Sprachen", einem bilingualen Programm der Stiftung Bildungspaket Bayern, teilzunehmen. Auch hier geht es um individuelle Sprachförderung, Entwicklung von Sprachbewusstsein und positive Beeinflussung der sprachlichen Kompetenz.

Das Leseförderzimmer wurde von der Schulgemeinschaft gemeinsam eingerichtet. Die Sparkasse Erlangen hat das Projekt finanziell unterstützt. Insgesamt haben sich 40 Schüler für das Event angemeldet. Der Förderverein der Grundschule Niederndorf unter Leitung von Maria Gabsy hat alles liebevoll organisiert.

Sabine Zahn, Mitglied des Fördervereins und Mutter einer Schülerin, erklärte das Konzept von Seuss: " Der Dr.-Seuss-Vorlestag wird eigentlich am 2. März gefeiert am Geburtstag von Seuss, es ist das Gegenstück des deutschen Vorlesetags. Seuss hat Kinderbücher in leichter und lustiger Sprache geschrieben. Nach jeder Geschichte gibt es was zu essen und zu trinken, denn es ist ja bekannt, wenn die Sinne aktiviert werden, wie hören, schmecken und sehen, bleibt bekanntlich mehr hängen."

So werden zu dem Buch " Green Egg with Ham" (Grünes Ei mit Speck) grüner Wackelpudding und ein Waldmeistergetränk serviert. Oder bei dem Buch " Hop and Pop" wird Popcorn zum Essen angeboten.

Das Vorlesen haben Eltern übernommen. Die Mütter uns Väter sind Muttersprachler und haben mit viel Enthusiasmus die Geschichten den Kindern vorgelesen und die haben gespannt zugehört. Die Vorleser hatten einen großen gestreiften Hut auf, in Anlehnung ans erstes Werk von Seuss "The Cat in the Hat" (Die Katze im Hut).

Die Bücher sind ideal für Leseanfänger. Sie kommen mit 250 Wörtern aus, sind aber trotzdem pfiffig, lustig und aussagekräftig. Einige Bücher gibt es auch in deutscher Sprache.