Musik trifft auf Schokolade

Sinnliche, sanfte Töne erklingen. Blaues Licht. Chocolatier Dirk Beckstedde rührt in einem Topf. Doch warum bereitet er Schokolade auf einer Bühne zu? Die Antwort ist ein Showkonzept von Christina Rommel, die am Samstagabend in der Fortuna Kulturfabrik zu Gast war. Bei "Schokolade - Das Konzert" drehte sich alles um das süße, braune Gold.

Abenteuerreise

"Ich bin selbst ein totaler Schokoladen-Fan", gesteht Rommel gegenüber dem FT. Vor einigen Jahren brachte die Sängerin mit ihrer Band dann einen Schokoladen-Song raus - und der kam beim Publikum so gut an, dass man mehr daraus machen wollte. So entstand ein abendfüllendes Programm mit einem Mix aus Musik von Rommel und ihrer Band und Schokolade von Chocolatier Dirk Beckstedde. "Wir schicken den Gaumen auf eine Abenteuerreise", sagt Rommel. Eine Reise, die am Samstag durch die ganze Welt ging. So durften die Besucher verschiedene Köstlichkeiten aus Österreich, Israel oder etwa Madagaskar probieren.

Von Meer und Sehnsucht

Christina Rommel spielte einige Songs, die vom Meer und von der Sehnsucht erzählen. Mit Gedichten über Schokolade und betont sinnlicher Stimme ergänzte sie die Musikeinlagen. Immer wieder bezog sie auch den Chocolatier ein, der im Hintergrund auf der Bühne fleißig Schokolade schmolz. Er gab sich als der stille, allwissende Beobachter, der die ein oder andere Geschichte von Christina Rommel über die Süßigkeit korrigierte. So erzählte die Sängerin von der Entstehung der ersten Pralinenschachtel in Belgien. Ein Chocolatier brachte seiner Frau stets Pralinen mit nach Hause, doch wickelte er sie immer in Zeitungspapier ein. Dementsprechend verknautscht kamen sie bei seiner Herzensdame an - und so überlegte die sich eine Lösung: Die erste Pralinenschachtel war erfunden.

Großes Interesse

Das Interesse beim Publikum an dem Schokoladen-Konzert war recht groß. Der Saal der Fortuna Kulturfabrik war fast ausverkauft. Der AKKU, der das Konzert veranstaltete, zählte über 100 Besucher. Mit rund zehn Helfern war der Arbeitskreis vor Ort, um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren. Er stellte auch die "Schokoladen-Mädchen", die das Publikum mit frischer Schokolade versorgten. Bereits zum zweiten Mal war Rommel in Höchstadt zu Gast, zuletzt vor zwei Jahren. Laut der Sängerin seien damals deutlich weniger Gäste gekommen: "Wir merken, dass die Schokoladen-Lust beim Publikum nicht nachlässt." Das ließ das Höchstadter Publikum am Samstag auch lautstark hören, als Rommel fragte: "Mögt ihr Schokolade?". Die Antwort lautete klar: "Ja!"