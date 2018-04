Münchauracher Projektchor will begeistern

Doppelte Vorfreude dürfte derzeit bei den Freunden der Gospelmusik in der Region herrschen. Denn der Projektchor "Aurach Valleys" plant in der Klosterkirche Münchaurach eine "Gospel Night" und wird auch beim diesjährigen Gospelkirchentag in Karlsruhe auftreten. Mit modernen Gospels, angereichert mit Höhepunkten des traditionellen Spirituals will die Formation aus Chor und Band die Zuhörer begeistern.

Bei einem Pressegespräch stellten Chorleiterin Beate Beck und Pfarrer Peter Söder das Projekt vor. "Bei uns kann jeder mitmachen, der Lust am Singen und an der besonderen Art des Gospels hat", sagte die Chorleiterin. Die Glaubenszugehörigkeit spiele ebenso wenig eine Rolle wie das Alter. Für die "Gospel Night" am 14. Juli sucht der Chor noch Sängerinnen und Sänger und wirbt mit dem Slogan "Sing mit uns!" um Verstärkung. Der rund zweistündige Auftritt in der Klosterkirche ist gleichzeitig die Generalprobe für den Gospelkirchentag vom 21. bis 23. September in Karlsruhe.

Wie Beate Beck erläuterte, können die neuen Sänger den Projektchor nach der "Gospel Night" und dem Kirchentag wieder verlassen oder weiter mit dem Chor proben, der besondere Gottesdienste umrahmt oder für ein künftiges Projekt probt. Im letzten Jahr habe man sehr erfolgreich das Musical "Hiltegund" in der Klosterkirche zur Aufführung gebracht.

"Gospel liegt im Trend - und das bei Jung und Alt. Selten sind die Kirchen so gefüllt, doch wenn zum Gospelkonzert geladen wird, sind die Sitzplätze immer wieder Mangelware", berichtete Pfarrer Peter Söder.



Sechs Proben stehen fest

Beate Beck hat für die "Gospel Night" schon ganz bestimmte Vorstellungen. An den sechs Montagen zwischen 4. Juni und 9. Juli wird jeweils von 19 bis 21.30 Uhr in der Klosterkirche Münchaurach geprobt. Da ausreichend Noten besorgt werden müssen, bittet die Chorleiterin um eine baldige Anmeldung unter der Telefonnummer 09123/4320 oder per E-Mail an beatebeck@gmx.net.

A-cappella-Stücke werden ebenso auf dem Programm stehen wie Spirituals und moderne Stücke mit Begleitung durch eine Band. Beate Beck möchte erreichen, dass das Publikum aus dem Stand schon beim ersten Song mitgeht und bis zum Schlussakkord mitfeiert. Denn mit der Zweisprachigkeit und mit der ganz eigenen Interpretation der Stücke sollen kulturelle Brücken geschlagen werden und etwas ganz Besonderes entstehen.

"Für mich besteht das Projekt aus zwei Höhepunkten, zum einen die ,Gospel Night‘ und zum anderen der Gospelkirchentag, bei dem über hundert Chöre aus ganz Deutschland und darüber hinaus auftreten", schwärmte die Chorleiterin von einem unvergesslichen Erlebnis beim letzten Gospelkirchentag in Braunschweig. In der "Gospel Night" bei freiem Eintritt sieht Pfarrer Peter Söder eine Win-win-Situation, denn die Spenden werden für die Sanierung des Pfarrhofes verwendet.