Münchaurach: Unbekannter schneidet Lämmchen die Kehle durch und lässt es verbluten

Lamm die Kehle durchgeschnitten und einfach liegen gelassen: In der Nacht von Samstag (01.06.2019) auf Sonntag (02.06.) hat ein unbekannter Täter einem zweieinhalb Monate jungen Lamm die Kehle durchgeschnitten und das Tier dann einfach liegen gelassen. Das meldet die Polizei Herzogenaurach am Sonntagvormittag.

Das Lamm war laut Polizeiangaben Teil einer Schafherde auf einer umzäunten Wiese in der Nähe von Münchaurach im Landkreis Erlangen-Höchstadt. Der Schäfer habe das Tier in der Nacht tot aufgefunden und die Polizei alarmiert.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Herzogenaurach unter der Telefonnummer 09132/78090 entgegen.

Das Töten von Tieren ohne Betäubung ist nach Angaben der Polizei eine Straftat nach dem Tierschutzgesetz, dem Täter drohen somit eine Geld- oder sogar eine Freiheitsstrafe. ak/dpa