Mühlhausen investiert in die Sicherheit der Kinder

Mit verschiedenen Maßnahmen will die Gemeinde Mühlhausen am Lochweg die Verkehrsgeschwindigkeit drosseln und damit vor allem den Bereich beim Spielplatz sicherer machen. Dazu wird eine Änderung der Vorfahrt an den Einmündungen von Birken- und Apfelweg notwendig.

Der entsprechende Antrag eines Anliegers ging bei der Verwaltung bereits im Herbst ein. Der Bewohner des Lochwegs hatte festgestellt, dass sich das Verkehrsaufkommen aufgrund der Baugebiete verstärkt habe. Eine Tempo-30-Zone sei zwar ausgewiesen, die Autofahrer würden sich jedoch kaum daran halten. Zudem wies der Antragsteller auf die nicht ausreichende Straßenbeleuchtung hin, da die Abstände zwischen den Laternen zu groß seien.

Wie Bürgermeister Klaus Faatz (CSU) in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt gab, hat inzwischen ein Ortstermin mit der Polizei und eine Nachtbesichtigung mit dem Energieversorger stattgefunden. Außerdem hat die Gemeinde das Verkehrsaufkommen und die gefahrenen Geschwindigkeiten mit einem Messgerät über einen längeren Zeitraum aufgezeichnet. Demnach hätten sich etwas mehr als die Hälfte der Fahrzeuglenker an die vorgeschriebene Geschwindigkeit von 30 Stundenkilometern gehalten, die übrigen seien schneller gefahren.

Nach Empfehlung der Polizei soll im Lochweg (Tempo-30-Zone) rechts vor links gelten. Bislang gilt für die Einmündungen von Birken- und Apfelweg noch "Vorfahrt gewähren", was mit dem entsprechenden Verkehrszeichen ausgeschildert ist. Auf diese Änderung der Vorfahrt müsse explizit hingewiesen werden, so Faatz.

Außerdem soll der Lochweg zwischen Birkenweg und Einmündung Lehmgrube beidseitig durch mobile Verkehrsinseln aus Fertigelementen "verschwenkt" werden. Am Eingangstor zum Spielplatz könnten im Bereich der Verschwenkung sogar ein paar Parkplätze angeordnet werden. "Da stören sie nicht und die Eltern können gut dort parken", fand Faatz. Eventuell könne auch noch ein Pflanzkasten aufgestellt werden.

Mehr Licht für den Schulweg

Verbessert, wie vom Antragsteller angeregt, wird auch die Straßenbeleuchtung. "Wenn, dann machen wir das gleich richtig", meinte der Bürgermeister. Er will im Zuge der Maßnahme an drei Stellen neue Leuchten setzen lassen. "Das ist die Hauptverbindung vom Baugebiet zum Ortskern und zugleich Schulweg", betonte er. Die drei Straßenleuchten kosten knapp 7000 Euro. Zusammen mit den übrigen Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung rechnet Faatz mit Kosten von insgesamt 12 000 Euro, die vom Ratsgremium einstimmig abgesegnet wurden.