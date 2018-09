Am Dienstagnachmittag hat sich ein schwerer Unfall in Erlangen ereignet. In der Elly-Heuss-Straße fuhr ein VW Polo in eine Baustelle und stürzte in ein Baggerloch, berichtet die Polizei inFranken.de.

Unfall in Erlangen: Drei Menschen werden verletzt

Bei dem Unfall wurde ein Bauarbeiter schwer verletzt. Der Autofahrer sowie ein weiterer Bauarbeiter erlitten leichte Verletzungen. Noch ist unklar, wie es zu dem Unfall kommen konnte.