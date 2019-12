Mittelfranken: Mann von Mitbewohnerin in Wohnzimmer eingesperrt - Feuerwehr befreit 56-Jährigen nach sechs Stunden

Am Samstagvormittag (14. Dezember 2019) wurde ein Mann von seiner Mitbewohnerin in der Wohnung in Eckental eingeschlossen. Die Feuerwehr musste den Mann befreien.

Von Mitbewohnerin eingesperrt: Mann sollte nicht einkaufen gehen

Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 56-Jähriger am Vormittag einkaufen gehen. Seine Mitbewohnerin wollte das verhindern und sperrte den Mann im Wohnzimmer ein. Auch die Wohnungstür im Mehrfamilienhaus schloss die Frau ab und verließ dann das Haus.