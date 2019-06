Hemhofen vor 1 Stunde

Diebstahl

Mittelfranken: Damenunterwäsche geklaut - ist es ein Wiederholungstäter?

In Hemhofen (Mittelfranken) wurde einer Frau in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Damenunterwäsche geklaut. Der Täter begab sich ohne Erlaubnis der Eigentümer auf das Grundstück und bediente sich an den aushängenden Kleidungsstücken.