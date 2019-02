Mittelfranken/B505: Abgedrängt, Mittelfinger gezeigt und ausgebremst - Polizei sucht Zeugen

Ein 32-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt wurde am Freitagabend um 19.15 Uhr am Freitag von einem Autofahrer zuerst ausgebremst, als er hinter ihm auf der zweispurigen Richtungsfahrbahn der B 505 in Richtung Höchstadt einen Lkw überholte, so dass er nur mit Mühe seinen Überholvorgang beenden konnte. In Unterfranken, genauer auf der A7, war ein 71-jähriger mit 2 Promille im Blut unterwegs - über 30 Kilometer lang als Geisterfahrer.

Eindeutige Geste mit dem Mittelfinger

Danach wurde er von dem Mann auch noch mit einer eindeutigen Geste mit dem Mittelfinger beleidigt und schließlich auf der Strecke Pommersfelden Richtung Etzelskirchen nach der Unterführung der Autobahn bis auf Tempo 20 Stundenkilometer ausgebremst. Falls Zeugen den Vorfall beobachtet haben, vornehmlich der überholte Lkw-Fahrer, werden sie gebeten, sich unter der Telefonnummer 09193/63940 bei der Polizei Höchstadt zu melden. Der ausgebremste und beleidigte Autofahrer erstattete Anzeige gegen Unbekannt.