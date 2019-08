Mittelfranken: Adidas feiert zum 70. Geburtstag die Eröffnung des neuen Arena-Gebäudes in Herzogenaurach

Ein Riesenrad, ein Wellenbecken zum Surfen, Foodtrucks, eine Skaterbahn und ein Strandhaus wie am Malibu Beach: Adidas hat am Freitag zum 70. Firmenjubiläum mit einem riesigen Festival die Eröffnung des neuen Arena-Gebäudes auf der "World of Sports" in Herzogenaurch gefeiert.

Gestern um 16 Uhr eröffnete der US-amerikanische Sänger Pharrell Williams, Kreativpartner von Adidas, das Arena-Gebäude gemeinsam mit Firmenchef Kasper Rorsted und weiteren Vorständen.

Mit auf der Bühne dabei waren Ikonen aus der Welt des Sports, unter anderem Tennis-Idol Stan Smith, der Namensgeber des gleichnamigen weltberühmten Schuhs, Fußball-Weltmeister Philipp Lahm sowie die Olympiasiegerinnen Laura Dahlmeier, Magdalena Neuner und Kristina Vogel. Mitgefeiert haben auch Sigrid Dassler, Adi Dasslers Tochter, und Klaus Bente, Adi Dasslers Enkel.

Am Abend heizten die Kult-Rapper "Run DMC" den Gästen ein. Mit der Einweihung der Arena schließt der Weltkonzern die Erweiterung seiner "World of Sports" ab. Rund 2000 Mitarbeiter finden in dem futuristischen Komplex, der von außen an eine Fußball-Arena erinnert, Platz.

m ersten Stockwerk befindet sich die "Main-Street", das Herzstück des Gebäudes mit den Büroräumen und mobilen Arbeitsplätzen. Adidas hat in seinen Campus "World of Sports" in Herzogenaurach in den vergangenen Jahren rund eine Milliarde Euro investiert. 350 Millionen entfallen auf das neue Hauptgebäude mitsamt neuer Kantine.