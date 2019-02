Mittelfranken: 34-Jähriger fährt Straßenschild um - Betrunkener verliert Führerschein

Am Freitagmorgen (22.02.2019) gegen 3.10 Uhr fuhr ein Autofahrer in einem Kreisverkehr auf der Höhe von Bubenreuthen ein Straßenschild um. Wie die Polizei Erlangen-Land berichtet, war der Mann wohl stark alkoholisiert. An seinem Wagen entstand ein Totalschaden.

Der 34-Jährige fuhr von Erlangen kommend in Richtung Baiersdorf. Am Kreisverkehr auf Höhe von Bubenreuth kam er von der Spur ab und fuhr dabei ein Verkehrsschild um. Anschließend krachte er gegen einen Lichtmast.

Die Lampe des Lichtmastes flog herab und am Auto entstand nach Angaben der Polizei ein Totalschaden. Der Grund für den Unfall konnte schnell festgestellt werden. Bei dem Fahrer konnten die Beamten einen starken Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,62 Promille. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Der Führerschein wurde sichergestellt.