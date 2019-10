Mittelalter, Mystik und mehr

"Ritter, Feen, Piraten, Tänzerinnen, Gaukler" - in Hemhofen lockte der Mittelaltermarkt Gäste aus der ganzen Region. Das goldene Oktoberwochenende bescherte einem der letzten Mittelaltermärkte des Jahres guten Besuch. Zwei Tage lang ging es um die Vorstellungen, die das Mittelalter geliefert hat. "Ein kleinerer Markt, der trotzdem sympathisch ist und schöne sehenswerte Darbietungen zeigt. Wir kommen gerne her und freuen uns schon auf den nächsten Besuch", schreibt einer der Besucher auf der Facebook-Seite des Marktes. Dazu trug unter anderem Kerry Balder bei. Mit Kontaktjonglage verzauberte sie die Zuschauer und ließ Kugeln regelrecht in der Luft schweben. Sie selber sagt: "Der Ball hat so die Tendenz nach unten fallen zu wollen - das muss was mit dieser, na wie heißt das noch gleich...Schwerkraft zu tun haben."

Eine neue Idee

Obwohl sehr klein und beschaulich, kann der Hemhofener Markt nicht nur kulinarisch für alle Geschmäcker Passendes aufweisen: Kamel- und Ponyreiten, Musik, Puppentheater, Falkner, eine Wahrsagerin, viele verkleidete Menschen und natürlich allerlei "Gewand und Tand".

Eine Neuerung gab es "trotz" der Mittelalteridee und dem Lagerleben auch: Wer am Samstag bezahlte, hatte den Sonntag freien Eintritt. Wenn das nicht jetzt schon Lust auf die kommende Saison macht.brock/busch