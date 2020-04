Buckenhof vor 42 Minuten

Alkoholfahrt

Mit über 3,00 Promille: Betrunkene Frau (74) verursacht beim Ausparken in Tiefgarage immensen Schaden

Eine 74-jährige Frau hat in Buckenhof beim Ausparken in einer Tiefgarage einen Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro angerichtet. Sie war stark alkoholisiert.