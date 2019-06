Mit Dr. Motte, Oliver Heldens und Angerfist: So wird das Open Beatz 2019 in Herzogenaurach

Mehr als 20.000 tanzwütige Raver erwarten die Veranstalter auf dem Festivalgelände am Poppenhofer Weiher zwischen Herzogenaurach und Puschendorf gekommen. Auch 2019 findet dort wieder das Vier-Tage-Festival Open Beatz statt, bei dem alle elektronischen Genres abgedeckt werden.

Die 2019-er Auflage des Open Air Festivals ist dieses Jahr von Donnerstag, 18. Juli, bis Sonntag, 21. Juli. Neben den vielen verschiedenen Künstlern wird es wieder ein Riesenrad, Shisha-Lounges und einen Biergarten geben.

Wir beantworten alle Fragen, die man zum Festival Open Beatz wissen muss:

Wer tritt bei Open Beatz 2019 auf?

Die gespielte Musik deckt die elektronischen Genres EDM, House, Hardstyle, Techno, Trap, Psy-Trance, Hardtechno und Goa ab. Insgesamt rund 150 DJs und Live Acts stehen auf dem Programm, sodass für jeden Besucher etwas dabei sein sollte.

Zum Line-Up gehören Künstler wie Oliver Heldens, Hardcore-Ikone Angerfist, Alan Walker, Quintino, Bassjackers, Da Tweekaz oder Salvatore Ganacci. Mit Loveparade-Gründer Dr. Motte kommt sogar ein echtes Techno-Urgestein nach Herzogenaurach. Hier geht es zum kompletten Lineup.

Was ist neu bei Open Beatz 2019?

Es kommt eine siebte Bühne hinzu: der Club Dome soll einen Hauch von Club-Feeling in der freien Natur vermitteln.

Wie komme ich zu Open Beatz 2019?

Wer mit dem Auto anreist, gibt die Adresse Puschendorfer Straße 2, 91074 Herzogenaurach ins Navi ein. Die Parkgebühr kostet 5 Euro pro Tag und Auto (10 für das ganze Wochenende), sie wird an der Einfahrt zum Parkplatz kassiert.

Es verkehren auch Busse vom Bahnhof in Puschendorf zum Festivalgelände und zurück. Außerdem gibt es einen Nachtbus, der über Erlangen und Fürth nach Nürnberg fährt (Abfahrt um 2 und 3 Uhr an der Bushaltestelle am Festival-Gelände).

Gibt es eine Altersbeschränkung bei Open Beatz 2019?

Wie bei jedem Festival gelten auch bei Open Beatz die Jugendschutzgesetze. Ab 16 Jahren und unter 18 Jahren darf man sich bis 24 Uhr auf dem Festivalgelände aufhalten, danach nur noch in Begleitung einer mindestens 18-jährigen Person.

Wie viel kosten die Tickets für Open Beatz 2019 und wo bekomme ich sie her?

Ticket gibt es direkt vom Veranstalter im Internet und in verschiedenen Varianten. Das komplette Wochenendticket kostet beispielsweise 120 Euro plus Gebühren, mit Campingpass sind 163 Euro plus Gebühren fällig. Am günstigsten ist ein Tagesticket für Donnerstag (38 Euro plus Gebühren). Hier gibt es alle Kategorien und Preise.

Welche Stages gibt es bei Open Beatz 2019?

Mainstage, Lakestage und Thirdstage gehören beim Open Beatz Festival schon zu festen Inventar. Auch der Campingplatz hat seine eigene Bühne (Camping Stage). Die in den vergangen beiden Jahren getesteten Nature-Stages (Magical Forest und Goa Garden) werden die Besucher wieder in eine eigene kleine Welt versetzen. Stage 7 ist die erwähnte Neuerung, der Club Dome.

