Michael Dassler will Bürgermeister werden

Die FDP Herzogenaurach hat auf ihrer Aufstellungsversammlung einstimmig den 54-jährigen Herzogenauracher Unternehmer Michael Dassler zum Bürgermeisterkandidaten für die Kommunalwahl am 15. März nominiert. Unter dem Motto "Bleiben wir frei. Denken wir groß." will Dassler im März den Chefsessel im Rathaus erobern, heißt es in einer Pressemitteilung der Partei. Michael Dassler war zehn Jahre Stadtrat und ist seit sechs Jahren Kreisrat. Er betreibt unter anderem eine Vinothek im Herzen der Stadt. Dassler ist stellvertretender Ortsvorsitzender der FDP Herzogenaurach und Schatzmeister des FDP-Bezirksverbands Mittelfranken.

Tunnel statt Südumgehung

Als ehemaligem langjährigem (1997 bis 2015) Vorsitzenden der Förder- und Werbegemeinschaft und Gewerbetreibenden liegt ihm vor allem die Innenstadt am Herzen. Statt vieler Einzellösungen (Rathausneubau, Hubmannparkplatz, Vereinshaus etc.) fordert er eine "große" Herangehensweise in Form eines Gesamtkonzeptes für die Stadt.

Gleiches gilt für die Verkehrsproblematik. Statt Südumgehung und einer Stadt-Umland-Bahntrasse quer durch enge Strassen plädiert Dassler dafür, eine Untertunnelung anzudenken. Ein derartiger Tunnel unter dem Lohhofgebiet könnte sowohl Straße wie Schiene aufnehmen. Wobei die FDP nach wie vor die Stadt-Umland-Bahn für das falsche System hält. Eine Anbindung an das Nürnberger U-Bahn-Netz oder die S-Bahn-Trasse wäre eine weit sinnvollere Lösung, meint Dassler.

Ebenfalls aufgestellt wurde die Stadtratsliste der FDP Herzogenaurach. Die 30-köpfige Liste wird von Michael Dassler angeführt. Die Stadt- und Kreisrätin und Bundestagsabgeordnete Britta Dassler kandidiert auf Platz 30. Auf der Liste sind insgesamt neun Frauen, der jüngste Kandidat ist 19 Jahre jung.

Die Kandidaten

1. Michael Dassler, 2. Annette Roe, 3. Jochen Brehm, 4. Gabi Haberberger, 5. Peter Friedl, 6. Boulent Ekrem, 7. Heiko Müller, 8. Alexander Dassler, 9. Bärbel Nicolaus, 10. Joachim Hubmann, 11. Gitti Wilke, 12. Constantin Kaindl, 13. Angela Brehm, 14. Christian Glaß, 15. Gaby Kliemann, 16. Georg Manderla, 17. Hilal Halil, 18. Maximilian Dassler, 19. Astrid Friedl, 20. Stefan Gossens, 21. Michael Brehm, 22. Christoph Halbig, 23. Hannsjochen Hertel, 24. Stefan Ulrich, 25. Benjamin Roe, 26. Stefan Nicolaus, 27. Rainer Möckel, 28. Martin Holdt, 29. Olaf Kaddatz-Daßler, 30. Britta Dassler