Meilenstein im Kampf gegen Krebs: Bayerisches Zentrum für Krebsforschung startet in Erlangen

Die sechs Universitäten in Augsburg, Erlangen, München (LMU und TUM), Regensburg und Würzburg sowie die zugehörigen Universitätskliniken haben sich gestern in Erlangen zum Bayerischen Zentrum für Krebsforschung (BZKF) zusammengeschlossen. Der Freistaat Bayern setze damit neue Maßstäbe im Kampf gegen den Krebs, heißt es in einer Mitteilung des Wissenschaftsministeriums.

Festakt mit Ministerpräsident

Bei einem Festakt mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU) unterzeichnete Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSH) gemeinsam mit den Vertretern der Universitäten die Kooperationsvereinbarung.

Mit dieser neuen Einrichtung werden die Kräfte aller Partner gebündelt, um noch schneller und effizienter Forschungsergebnisse zu erzielen und Prävention, Diagnose und Therapie für Patientinnen und Patienten weiter zu verbessern. "Mit dem neuen Zentrum läuten wir ein neues Zeitalter für die Behandlung von Krebspatienten ein. Wir leisten damit echte Pionierarbeit im Kampf gegen den Krebs", betonte Sibler.

Frühe klinische Studien

Alle Krebspatienten in Bayern können über das Zentrum in Zukunft an frühen klinischen Studien teilnehmen und von neuen Therapieoptionen profitieren - unabhängig davon, welche Uniklinik in ihrer Nähe ist: Die einzelnen Standorte bauen in Abstimmung miteinander zu unterschiedlichen Fragestellungen in der Krebsbehandlung spezialisierte und international wettbewerbsfähige Forschungsinfrastrukturen weiter auf, die allen Partnern zugänglich gemacht werden.

Stärke liegt in der Kooperation

So kann die dort jeweils vorhandene Expertise über das Netzwerk von allen Standorten genutzt werden und Mehrfachentwicklungen können vermieden werden. Über gemeinsame, einheitliche Grundstrukturen nach internationalen Standards insbesondere im IT-Bereich können sich Forschungsgruppen an den einzelnen Standorten vernetzen und standortübergreifend und interdisziplinär arbeiten, heißt es in der Mitteilung.

Bürgertelefon wird eingerichtet

Zudem wird ein Bürgertelefon eingerichtet, über das sich Patienten kostenfrei wissenschaftlich fundiert und verlässlich informieren können.

Individuelle Fragen und Probleme können dadurch direkt an die einzelnen spezialisierten Zentrumsstandorte vermittelt werden.

Geschäftsstelle in Erlangen

Koordiniert wird das BZKF durch eine Geschäftsstelle, die derzeit am Uniklinikum Erlangen aufgebaut wird. Dafür stehen im aktuellen Doppelhaushalt eine halbe Million Euro zur Verfügung. Die weiteren notwendigen Mittel sollen stufenweise über mehrere Jahre

aufwachsen.