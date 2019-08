Mehrere Katzen in Neuhaus spurlos verschwunden - Anzeige bei der Polizei

Wie die Polizei Höchstadt mitteilt, hat ein 55-Jähriger aus dem Adelsdorfer Ortsteil Neuhaus Anzeige gegen Unbekannt erstattet, da seine Katze verschwunden ist. Die Anzeige lautet auf Diebstahl, weil Haustiere juristisch als Sache betrachtet werden.

Hintergrund der Anzeige ist laut Polizei, dass in den vergangenen Jahren in Neuhaus mehrere Katzen spurlos verschwunden sind und er vermutet, dass sie getötet wurden. Der Anzeige schlossen sich mehrere Katzenbesitzer an.

