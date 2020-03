Verlässliche Informationen sind Gold wert in der Virus-Krise. Das stellt Christian Weidner täglich am Telefon fest. "Mit unserer Corona-Hotline bieten wir direkte Hilfe in verworrenen Zeiten", sagt der Mediziner und Experte für Risikobewertung beim Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmitt...