Medbach: Spielplatz für Kinder - Festplatz für Erwachsene

Die Bauarbeiten im Herzen Medbachs sind schon gestartet. Fährt man auf der Kreisstraße ERH 36 durch den Ort, kommt man fast zwangsläufig an dem Spielplatz vorbei, an dem sich nun Stein- und Erdhügel zwischen Bach und Bäumen aufhäufen.

Kurz nach Ostern gingen die Arbeiten an dem Spiel- und Festplatz in Medbach los. Etwa ein halbes Jahr Bauzeit hat die Stadt Höchstadt für die Erneuerung veranschlagt. Das heißt, im September soll alles fertig sein.

Medbach: Spiel- und Festplatz soll Dorf attraktiver machen

Die Arbeiten sind Teil größerer Vorhaben im Höchstadter Ortsteil. Denn nicht nur der Platz in der Mitte des Dorfes soll attraktiver werden, auch die Kreisstraße wird erneuert. "Wir sehen die Notwendigkeit, Zeichen für eine Dorferneuerung zu setzen", sagt Höchstadts Bürgermeister Gerald Brehm. Das Ziel sei ein gesamtheitliches Dorfkonzept. Dazu steht die Stadt in ständigem Kontakt mit den Ortsvertretern. Für Brehm ist es die richtige Aussage, Geld in die Hand zu nehmen.

Insgesamt 360 000 Euro soll der Bau des Spiel- und Festplatzes kosten. Ausgenommen davon sind die Kosten für den Straßenausbau, die der Kreis trägt. Die Hälfte davon wird durch das Amt für ländliche Entwicklung Mittelfranken gefördert. Miteingeschlossen sind die notwendigen Anpassungen im Umfeld des Spielplatzes, wie etwa Außenanlage oder der Bachlauf.

Bachlauf in Medbach wird stabilisiert

So muss das Ufer des Erlenbaches mit Muschelkalksteinen stabilisiert werden, sagt Hermann Zehn vom Sachgebiet Planen und Bauen. Dadurch würde die Ökologie verbessert, Lebensraum geschaffen und die Kraft des Wasser gebändigt, um Erosionen vorzubeugen. Errichtet werden sollen ein Sandspielplatz, Sandbagger, eine Wasserpumpe, Schaukel, Seilbahn, Kletteranlage, Trampolin, Fußballtor und eine Hütte für die Eltern.

Doch das ist nicht das Einzige, was für die Erwachsenen geplant ist. Denn nach den Maßnahmen soll es auch ausreichend Platz für Dorffeste geben. Bei der Dorferneuerung ist also an die gesamte Dorfgemeinschaft gedacht: nicht nur Spielplatz, auch Festplatz. Ebenfalls soll dort eine Station zum Aufladen von Elektrofahrrädern geben, erklärt Brehm. Schließlich führt auch ein wichtiger Radweg durch Medbach, dessen Attraktivität durch die Ladestationen noch einmal gesteigert wird.