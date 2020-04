Seit gestern ist es amtlich: In Läden und im öffentlichen Nahverkehr muss jeder einen Nase-Mund-Schutz tragen, nur für Kinder unter sechs Jahren ist er keine Pflicht. Draußen in den Straßen Höchstadts sah man am ersten Tag der Maskenpflicht jedenfalls verhältnismäßig wenige "verhüllte" Menschen. In ...