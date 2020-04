Mann in Erlangen verschwunden: Suche mit Hunden, Reiterstaffel und Hubschrauber läuft

Der Rentner Sabri K. hatte gestern seine Wohnung in Erlangen in unbekannte Richtung verlassen. Er wurde gegen 10 Uhr zuletzt von einem Mitarbeiter des Pflegedienstes gesehen.

Herr K. leidet an Demenz und dürfte sich in hilfloser Lage befinden. Er soll gut zu Fuß sein, könnte jedoch auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln in Richtung Nürnberg unterwegs sein.

Großes Suchaufgebot

Die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt führt seit seinem Verschwinden umfangreiche Suchmaßnahmen unter Einbindung von Personensuchhunden, der Reiterstaffel und dem Polizeihubschrauber durch. Leider bislang ohne Erfolg.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

Sabri K. ist etwa 172 cm groß, 88 Jahre alt, schlank und spricht nur gebrochen deutsch



Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt unter der Telefonnummer 09131-760 114, die Einsatzzentrale unter dem Polizeinotruf 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.