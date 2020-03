Tödlicher Betriebsunfall in Eckental: Ein 26-Jähriger war gegen 14.45 Uhr am Montag (16.03.2020) in einem Betrieb in Eckental mit Arbeiten an übereinander gestapelten Holzteilen beschäftigt.

Wie die Polizei meldet, löste sich hierbei ein Großteil der oberen Holzteile und fiel auf den 26-jährigen Mann herab. Er wurde so schwer verletzt, dass er trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch vor Ort verstarb.

Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei übernahm vor Ort die Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs.