Manfred Braun jetzt Ehrenvorsitzender der Arbeiterwohlfahrt

Mit einem teilweise neu besetzen Vorstand startet der Ortsverband der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in die kommende Periode. Uschi Haßlauer ist die neue Vorsitzende des AWO-Ortsvereins Herzogenaurach und Manfred Braun wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Er hatte den Ortsverband über 23 Jahre geführt und mit viel Herz und Leidenschaft eine Ära geprägt. Nun stellte er sich nicht mehr zur Wahl und wollte einen Generationenwechsel.

"Nun bricht eine neue Zeit an", erklärte Braun und empfahl den Mitgliedern im Generationen-Zentrum, die vorgeschlagenen jüngeren Kandidaten zu wählen. Zweite Bürgermeisterin Renate Schroff richtete einen besonderen Dank an Braun, der eine Reihe von Wünschen mit seiner "Hartnäckigkeit" habe durchsetzen können.

Manfred Braun war ein Tänzer auf vielen Bühnen. Der Arbeiterwohlfahrt, der er vor 34 Jahren beitrat und die er seit 1996 führte, gilt dabei ein Hauptaugenmerk. Zuvor war er sieben Jahre Schriftführer.

Braun ist des Weiteren Gründungsmitglied des Seniorenbeirates und des Seniorenbüros im Jahr 2005, dem er die ersten fünf Jahre vorstand. Von 1997 bis 2008 gab es einen Agenda-Arbeitskreis Stadtentwicklung. Auch den rief Braun mit ins Leben und leitete ihn die letzten sieben Jahre.

Lange Liste an Verdiensten

Weitere ehrenamtliche Verdienste erwarb sich Manfred Braun auch im kulturellen Bereich. So ist er Gründungsmitglied im Kunst- und Kulturverein, den er seit 2009 mit einer kurzen Unterbrechung führt. Auch die Musikinitiative hat er 1995 mitgegründet und ist seither Vorstandsmitglied. Und schließlich ist da noch sein politisches Engagement. Braun ist 47 Jahre bei der SPD und seit 1973 Mitglied im Ortsvorstand, darunter 27 Jahre lang stellvertretender Vorsitzender.

Rückblick im Schnelldurchlauf

Manfred Braun ließ in der Jahreshauptversammlung seine Amtszeit bei der AWO im Schnelldurchgang Revue passieren. "Die Zeit seit '96 war nicht umsonst", erklärte Braun und erinnerte an einige angestoßene Projekte des Ortsverbandes. Zum Beispiel an die Helferzentrale, den heutigen Seniorenbeirat und an die Helferbörse. "Was noch fehlt, ist ein Beratungsbüro für Kinder und Familien, denn ein Bedarf ist sicher vorhanden", erklärte Braun. Nach wie vor sehr beliebt seien die gemütlichen Nachmittage mit Kaffee und auch die Ausflüge erfreuten sich immer guter Resonanz.

Die Chancen, weitere Angebote einzuführen, bestehen mit der neuen Vorsitzenden Uschi Haßlauer durchaus. Denn der AWO-Kreisvorsitzende Christian Pech möchte eine Reihe von Angeboten der Erlanger Arbeiterwohlfahrt auch nach Herzogenaurach und in den Landkreis ausdehnen.

121 Mitglieder hatte der AWO-Ortsverein Herzogenaurach zu Jahresbeginn 2018 und damit zwölf weniger als im Jahr zuvor, allerdings gab es 2019 bereits fünf Neueintritte. Wie den Jahresberichten zu entnehmen war, sind vor allem die Fahrten und Ausflüge sehr beliebt. Ulrike Gebele sprach von sehr gut besuchten 38 Club-Treffs im letzten Jahr. Diese sollen mit neuen Angeboten noch ausgeweitet werden und der Ortsverband damit noch breiter aufgestellt werden, kündete die neue Vorsitzende Uschi Haßlauer an.

Die Aufgaben wachsen

Die Aufgaben der Arbeiterwohlfahrt würden zukünftig nicht kleiner, sondern größer, sagte Pech. Die ausreichende soziale Sicherung jedes Mitbürgers in allen Lebenssituationen, die der einzelne in der modernen Gesellschaft aus eigener Kraft nicht mehr bewältigen könne, bleibe ein zentrales Anliegen.

Pech weiter: "Die tägliche Begegnung mit Menschen, die in Not geraten sind, hat unseren Verband zu einem unermüdlichen und unverzichtbaren Anwalt für die Benachteiligten in unserer Gesellschaft gemacht und inzwischen zu einer systemrelevanten sozialen Institution unserer Region". Die neue Vorsitzende Uschi Haßlauer erklärte am Ende der Versammlung: "Für die konstante Festigung und Stärkung dieser Position unseres Verbands engagiere ich mich gerne als Ortsvorsitzende.

Beim Ökofest vertreten

Auch beim Ökofest am 28. April wird sich der Herzogenaurach Ortsverband präsentieren, seine Angebote vorstellen und neue Mitglieder werben, kündete Haßlauer an. Sie freute sich deshalb, dass unter den Neumitgliedern auch "jüngere Gesichter" sind.

Ergebnis der Neuwahlen

Erste Vorsitzende: Uschi Haßlauer

Zweite Vorsitzende: Anita Scholz

Schriftführerin: Renate Weigl

Kassiererin: Gülfatma Aktürk

Revisoren: Peter Prokop und Elke Krause

Beisitzer: Dieter Schulz, Irene Zwack, Andrea Hoch, Hermine Leuschner, Lena Friedrich und Barbara Sillack

Seniorenclub: Ulrike Gebele