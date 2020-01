Malteser bekennen sich zum Erlanger Waldkrankenhaus

Ende Oktober 2019 machte die Malteser Deutschland gGmbH bekannt, dass man sich weitgehend aus dem Krankenhausmarkt zurückziehen will und plane, sechs der insgesamt acht Akutkrankenhäuser zu verkaufen. "In den bestehenden Strukturen im Markt wird es für einzelne Krankenhäuser immer schwieriger, einen kostendeckenden Betrieb aufrechtzuerhalten und zusätzlich die notwendigen Investitionen in die Infrastruktur der einzelnen Häuser tätigen zu können", erläuterte Prinz Karl zu Löwenstein, Generalbevollmächtigter der Malteser Deutschland, die Entscheidung.

Trennen wollen sich die Malteser 2020 von sechs Krankenhäusern an sieben Standorten im Rheinland und in Sachsen. Das Waldkrankenhaus St. Marien in Erlangen, das vor zwei Jahren übernommen wurde, bleibt unter der Trägerschaft der Malteser, heißt es in einer Pressemitteilung der Einrichtung. Denn die Qualität der medizinischen und pflegerischen Leistungen des Waldkrankenhauses bewege sich auf höchstem Niveau, das würden auch nationale Benchmarks zeigen, sagte zu Löwenstein bei einer Veranstaltung Ende des Jahres vor allen Mitarbeitern.

Um die Entwicklung des Malteser Waldkrankenhauses mit seinen medizinischen Leuchttürmen weiter voranzubringen, hat man mit Carsten Haeckel einen neuen Geschäftsführer gewonnen. Haeckel ist bereits seit November 2019 als Geschäftsführer im Krankenhaus und löst damit Anja Sakwe Nakonji ab, die Erlangen für neue Aufgaben verlässt.

Haeckel kann laut Pressemitteilung auf umfangreiche Erfahrungen als Berater und Geschäftsführer im Gesundheitswesen zurückgreifen und freut sich auf diese neue Aufgabe. "Das Waldkrankenhaus hat seit 60 Jahren einen festen Platz in der Gesundheitsversorgung Erlangens und Umgebung - das wird für unsere Patienten auch in Zukunft so sein", betont Haeckel. Um die hohe Qualität konstant und auch in der Zukunft anbieten zu können, werde das Unternehmen erhebliche Investitionen tätigen und sein Leistungsspektrum weiterhin ausbauen.