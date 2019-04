Lonnerstadter Schüler auf Tuchfühlung mit Falken und Jagdhunden

Wie ist eigentlich die Fellstruktur eines Rehs? Wie genau schaut ein Fuchs aus? Viele Schüler greifen hier wohl meist zum Smartphone, um zu googlen. Am Freitag haben die Kinder der Grundschule Lonnerstadt hingegen all das live erleben können. Die Lehrkräfte kamen mit rund 40 Kindern ins Gasthaus "Zur Sonne", um sich von Jägern Wild und Wald erklären zu lassen. Am Abend veranstaltete die Kreisjägerschaft ihre Hegeschau.

"Wir wollen, dass die Kinder es in Natura statt im Buch sehen", sagt Zweiter Vorsitzender René Barth. Lehrerin Angelika Perle zeigt sich ebenfalls überzeugt von dem Projekt: "Die Kinder nehmen Erfahrungen mit, die sie sonst nicht bekommen."

Die Jagd mit Falken

Eine davon: Falken hautnah erleben. Sie dienen der Jagd, ergreifen kleinere Tiere wie Feldhasen oder Wildkaninchen. "Es ist eine natürliche Jagdart", erklärt Jäger Alfons Zeiler, der schon seit 33 Jahren Falkner ist. Mit Vögeln zu jagen sei altbewährte Tradition, oftmals sei es ein Zusammenspiel. Der Hund zeigt dann das Tier am Boden an und erschreckt es, der Greifvogel fliegt anschließend aus der Luft im Sturzflug auf den Boden und ergreift das Tier. Wanderfalken können dabei Geschwindigkeiten von über 300 Kilometer pro Stunde erreichen.

Ebenfalls ein Jagdtier ist der Wolf. Zuletzt wurde einer nahe Erlangen überfahren. Vor allem im Raum Forchheim stellte man in der Vergangenheit immer wieder Wölfe fest, meint Barth. Das Gebiet Erlangen-Höchstadt und Umgebung streift er aber lediglich. Es sei laut Barth zu dicht besiedelt, doch: "Er wird sicher versuchen, sich zu etablieren, doch das wird schwierig für ihn." Eine dauerhafte Ansiedlung im Landkreis hält Barth für unwahrscheinlich, weil das Verkehrsaufkommen zu hoch, die Wälder zu klein sind.

Ganz traditionell setzen die Jäger hingegen den Hund ein. Der sei laut Jürgen Peßler enorm wichtig. Er spürt auf, bringt das Beutetier in Bewegung und holt das Wild aus dem Wasser. Vorteile hat der Hund auch beim Jagen von Füchsen, denn er krabbelt in den Bau hinein und scheucht ihn so heraus. Der Jäger kann ihn dann schießen. "Jagd ohne Hund ist Schund", zitiert Peßler ein altes Jagd-Sprichwort. Außerdem ist es gesetzlich vorgeschrieben, einen Hund bei der Jagd zur Verfügung zu haben. Den Kindern hat es jedenfalls besonders gefallen, die Vierbeiner zu streicheln.

In einem Dreijahresplan wird den Jägern vorgeschrieben, wie viel Wild sie schießen müssen. Das Credo dabei lautet: Wald vor Wild. Aufgabe der Jäger sei es, einen gesunden Artenbestand in allen Bereichen der Natur herzustellen. Für Nachwuchs jedenfalls könnte gesorgt sein.