Logistikzentrum für die Herzo Werke bis 2020

Es wird 4,4 Millionen Euro kosten und voraussichtlich ab dem vierten Quartal des laufenden Jahres bis zum Frühsommer 2020 errichtet werden. Gemeint ist das neue Logistikzentrum mit Technikgebäude der Herzo Werke. Der Standort des Neubaus ist hinter dem Heizkraftwerk an der Straße nach Haundorf. Hierfür ist in den vergangenen Wochen ein kleiner Wald gerodet worden.Jürgen Bauer, der Geschäftsführer der Herzo Werke, ging in der jüngsten Stadtratssitzung im Rahmen seines Jahresberichts kurz auf das Vorhaben ein. Insgesamt entstehen dort vor allem 2800 Quadratmeter Lagerflächen. 67 Arbeitsplätze werden geschaffen, davon 51 in der Werkstatt. Bisher sind es 32. Und auch am Standort Schießhausstraße gibt's 14 neue Arbeitsplätze. Die Fläche dort ist auf Dauer auch zu klein, wie Bauer weiter erläuterte. Deshalb soll auch dort erweitert werden, auch für die Herzo Media.Am Standort Heizkraftwerk werden außerdem 52 neue Stellplätze mit vorgesehen.