Licht schafft Phantasie: Illumination beim Kulturfestival

Für das Kulturfestival hin& herzo hatte die Stadt wieder Lichtkünstler verpflichtet. Markus Stirn und Andrea Lieb schufen besondere Hingucker, die sich wunderbar in die Welt der Fantasie einfügte - "Phantasie" lautete das Thema des Festivals in diesem Jahr.

Zentrum ihrer Fantasiewelt war die Stadtpfarrkirche St. Magdalena, die gewissermaßen in ein neues Licht getaucht wurde. Am Marktplatz erschienen Fantasiewelten, unter anderem auf einem Wasservorhang im Brunnen. Lichstelen schufen eine Traumwelt, auf einer Sommerwiese am Stadtmuseum leuchteten übergroße Mohnblüten. Und im Hintergrund summten die Bienen.