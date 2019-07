Leicht steigende Schülerzahlen im Landkreis Erlangen-Höchstadt für das kommende Schuljahr

In der gestrigen Sitzung des Schulausschusses des Landkreises Erlangen-Höchstadt wurde neben der von den Mitgliedern unterstützten Forderung nach einem musischen Zweig am Gymnasium in Höchstadt auch bekanntgegeben, wie sich die Schülerzahlen für das Schuljahr 2019/2020 im Landkreis entwickeln werden.

Für das kommende Schuljahr, das im September beginnt, werden planmäßig etwas mehr Jugendliche die vom Landkreis getragenen Schulen besuchen als im laufenden Schuljahr. Nach jetzigem Stand sind es 7.973, davon entfallen 1.663 Schüler auf die Realschule, 4.335 auf das Gymnasium, der Rest besucht berufliche oder Förderschulen. "Es ist erfreulich, dass es leicht steigende Schülerzahlen gibt", sagte Landrat Alexander Tritthart (CSU) in der Sitzung. Das sei nicht überall so.

Bei den Realschulen ist insgesamt ein leichter Rückgang zu verzeichnen, wohingegen die Gymnasien mit einer steigenden Gesamtzahl rechnen können.

Die Realschule Herzogenaurach registriert für 2019/2020 860 Schüler und damit 49 weniger als noch im Vorjahr. Das betrifft vor allem die Neuanmeldungen. "Die Verringerung der Klassenzahl von 36 auf 34 ist auf einen Rückgang der Anmeldungen in der fünften Jahrgangsstufe zurückzuführen", heißt es in den Sitzungsunterlagen der Verwaltung.

37 Anmeldungen weniger gab es an der Herzogenauracher Realschule. Das könne daran liegen, dass sich viele Eltern statt für die Realschule für das neunjährige Gymnasium entschieden haben.

Die Realschule Höchstadt rechnet mit 803 Schülern. 2018/2019 waren es 819. Wie im Vorjahr wird es jedoch weiterhin fünf Eingangsklassen geben.

Sechs Eingangsklassen

Das Gymnasium Herzogenaurach rechnet mit 1.119 Schülern, 18 mehr als im Vorjahr. Jedoch haben sich weniger Schüler für die fünfte Klasse angemeldet, weswegen es nur sechs statt sieben Eingangsklassen geben wird.

Anders sieht das für das Gymnasium Höchstadt aus: "Einen Zuwachs von 43 Schülern kann das Gymnasium Höchstadt verzeichnen, so dass die Anzahl der Klassen auf 38 steigt", geht aus den Unterlagen hervor. Die Anmeldezahlen für die fünfte Jahrgangsstufe liegen mit 156 ähnlich wie im Vorjahr. Da waren es zur gleichen Zeit 159.

Leicht gesunken sind die Zahlen für das Staatliche Berufliche Schulzentrum Herzogenaurach-Höchstadt, sowie für die Berufsfachschule Höchstadt von 1.179 auf 1.144, beziehungsweise von 129 auf 119 Schüler insgesamt.