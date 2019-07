Erlangen vor 3 Minuten

Identität unklar

Leichenfund in Erlangen: Feuerwehr zieht toten Mann aus der Regnitz

Am Freitagnachmittag hat ein Kajakfahrer eine leblose Person in der Regnitz in Erlangen entdeckt. Die Polizei wurde alarmiert und die Feuerwehr zog einen toten Mann aus dem Wasser.